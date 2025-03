MN - Taibi: "Il Milan, anche se difficile, è ancora in corsa per Coppa Italia e quarto posto"

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Nuova rivoluzione in vista per il Milan

"Io credo che la società farà il punto della situazione nel momento in cui finisce tutto. Perché ad oggi, anche se è difficile, il Milan è ancora in corsa sia per la Coppa Italia sia per poter raggiungere il quarto posto. Poi a maggio si tireranno le somme. Se poi questo non dovesse succedere, allora è chiaro che la società farà tesoro di quello che successo e tirerà le somme. Io credo che qualcosa, se non si arriva al quarto posto o ad un trofeo come la Coppa Italia, sicuramente la società deve intervenire. Interverrà non solo sui giocatori importanti, ma anche su quelli funzionali rispetto a quelli che quest'anno sono stati meno".