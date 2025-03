MN - Taibi: "Quando le cose cominciano in un certo verso, non è facile raddrizzarle"

vedi letture

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Cosa crede stia succedendo quest'anno all'interno del Milan?

"Probabilmente quando le cose cominciano in un certo verso non è sempre facile raddrizzarle. A gennaio è stato fatto un mercato un mercato importante, con giocatori bravi. Il problema è che per inserirsi in un contesto ci vuole tempo. In Italia non abbia tutta questa pazienza, per cui io credo che all'inizio si è sopravvalutata ed alcuni giocatori, che negli altri anni sono stati fenomenali, quest'anno stanno dando meno, perché sono giocatori fondamentali come Maignan, Leao e lo stesso Theo Hernandez. Sono tre campioni, ma quest'anno sono l'emblema che non stanno dando quello che avevano dato gli altri anni. Aggiungi che i nuovi hanno bisogno di adattamento. Sommando queste cose, probabilmente questo potrebbe essere il motivo".