MN - Tare ha incontrato a Casa Milan l’agenzia che segue, tra gli altri, Stiller e Mittelstadt

vedi letture

Sabato intenso per Igli Tare. Nel primo pomeriggio ha incontrato a Casa Milan emissari della Sports360, tra cui Francesco Romano. L’agenzia segue calciatori interessanti come Stiller, Mittelstadt, Sugawara e Baku. Lo riporta l'inviato di MilanNews.it da Casa Milan.

PER ORA TRE ACQUISTI

Al 19 luglio da un Milan arrivato ottavo e fuori dalle coppe, che ha incassato per Reijnders, Theo, Kalulu e Pellegrini già una buona somma di denaro, era legittimo aspettarsi ben più dei tre colpi finora conclusi. Uno è Samuele Ricci, chiuso praticamente a gennaio e perfezionato a inizio luglio: sarà lui il nuovo mediano rossonero. L'altro è Luka Modric, colpo importantissimo per lo spogliatoio e che sicuramente ha ancora qualcosa da dare anche in campo: non sarà in Asia con la squadra, è ancora in vacanza dopo il Mondiale per Club. Il terzo acquisto è Pietro Terracciano, un "colpo" che lascia il tempo che trova e ha funzione di riempire le caselle delle rotazioni, in questo caso in porta. Oltre alle tre lacune evidenziate nel paragrafo precedente è necessario che il Milan inserisca un'altra mezzala ed è per questo che Ardon Jashari non è stato ancora mollato, così come potrebbe essere interessante puntare anche su un difensore centrale