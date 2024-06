MN - Taveggia: "Ecco il momento più bello del Milan di Berlusconi"

Un anno fa ci lasciava Silvio Berlusconi, presidente più vincente della storia del Milan e uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. A ricordare la sua figura, in esclusiva per MilanNews.it, una figura importante della storia rossonera come Paolo Taveggia, storico braccio destro del presidente, direttore organizzativo del club fino al 1993.

Il momento più bello del Milan di Berlusconi?

"Al di là delle vittorie, delle competizioni io dico Milan-Real Madrid 5-0. Fu qualcosa di indimenticabile, uno strapotere incredibile".