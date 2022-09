MN - Tecca: "Derby? Pioli ha dimostrato di saper leggere le partite"

MilanNews.it

Il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue parole in vista del derby di domani tra Milan e Inter: "Nerazzurri avvantaggiati? Non ne sarei così certo. I nerazzurri hanno manifestato diversi problemi, soprattutto in fase difensiva. La partita di Roma con la Lazio ha evidenziato alcune carenze che dovranno essere corrette. Stefano Pioli ha già dimostrato in passato di avere un’importante capacità di lettura delle singole partite che potrebbe rivelarsi determinante”.