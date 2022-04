MN - Tecca su Pioli: "Non è in difficoltà, sono i giocatori che devono dare di più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Tecca, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: “Non lo vedo in difficoltà, in quanto sta continuando a gestire i problemi così come gli sono arrivati mostrando grande lucidità. Sono i giocatori che devono dare qualcosa in più. Il tecnico, adesso, potrebbe provare nuove soluzioni per cercare sotto il piano della manovra di cambiare qualcosa e portare in zona gol più elementi possibili”.