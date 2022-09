MN - Tecca sugli ultimi acquisti: "Dest mi sembra quello più pronto"

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato degli ultimi tre nuovi acquisti rossoneri: Thiaw, Vranckx e Dest. Questo il suo pensiero: "Dovranno inserirsi in un’intelaiatura già pronta e collaudata e avranno modo di imporsi nei tempi giusti. Dest mi sembra quello più pronto. Occhio a considerarli semplici alternative hanno carte in regola per mettersi in luce con ampio minutaggio”.