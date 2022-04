MN - Tecca sul Milan: "Non è in crisi, ma bisogna cercare qualcosa di diverso"

MilanNews.it

Massimo Tecca, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se il Milan sia in crisi: “No, ma bisogna cercare qualcosa di diverso. Non è un caso che entrambe le partite siano terminate 0-0, gli attaccanti non riescono ad incidere come facevano prima”.