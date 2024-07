MN - Teotino: "Per certi versi era anche giusto fare il cambio di allenatore"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha fatto il punto a oggi sulle manovre societarie in vista della nuova stagione, col campionato che riparte fra tre settimane.

Gianfranco Teotino, come valuta fin qui l'operato del Milan in sede di mercato?

"Mi sembra un po' più confuso rispetto alla stagione passata. Dodici mesi fa c'era un progetto chiaro, che era quello dei giovani di talento da valorizzare per ripartire e ricostruire una squadra vincente. Quest'anno oltre al cambio di allenatore, che per certi versi era anche giusto farlo, si è andati un po' a caso sia per quanto riguarda la scelta del centravanti che le altre posizioni. Non c'è una linea definita, a mio avviso".

L'impressione è che arriveranno comunque almeno altri tre giocatori, ma di fatto saltano di fatto la preparazione

"Il mercato a preparazione finita è sorprendente. Anche qui, facciamo il paragone con l'anno scorso: a Pioli è stata messa a disposizione una squadra rinnovata, ma dove ha potuto lavorarci per tempo e infatti ha fatto ottime cose. Qua invece siamo a 20 giorni dall'inizio del campionato e mancano dei tasselli importanti, soprattutto il centrocampista".