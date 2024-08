MN - Terminate le visite mediche di Fofana. Ora idoneità sportiva al Centro Ambrosiano

Youssouf Fofana ha effettuato questa mattina tutti i test medici con il Milan alla clinica La Madonnina. Il giocatore ha terminato le visite ed è uscito poco fa. Ora il francese si recherà presso il Centro Ambrosiano, dove otterrà l'idoneità sportiva. Successivamente, il programma della sua giornata prevede subito la firma sul contratto a Casa Milan, la conferenza stampa di presentazione e infine stasera è atteso a San Siro per essere presentato anche i suoi nuovi tifosi.

Fofana arriva al Milan dopo una lunghissima trattativa con il Monaco: alla fine le due società hanno trovato l'accordo a 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Il francese, che ha spinto parecchio per il trasferimento in rossonero, ha scelto di indossare la maglia numero 29 del club di via Aldo Rossi.