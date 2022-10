MN - Thiago Silva: "Contento per lo Scudetto del Milan, spero che quest'anno finisca allo stesso modo. Ma martedì..."

Fonte: dagli inviati a Stamford Bridge, Vitiello e Mazzara

Thiago Silva, ex difensore del Milan attualmente al Chelsea, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it post Chelsea-Milan: "Noi abbiamo fatto una grande partita. È normale quando una squadra gioca bene che l'altra soffra un po'... Se il Milan avesse segnato a fine primo tempo le cose sarebbero cambiate. Lo dico sempre ai miei giocatori: in una partita ci sono tante partite ed è stato importante non prendere quel gol. Il secondo tempo l'abbiamo fatto bene e il Milan era un po' in difficoltà, ma martedì sarà un'altra partita".

Che ne pensi di Kalulu e Tomori?

"Non mi piace fare paragoni, ognuno ha le sue qualità. Loro due giocano bene, Tomori lo conosco un po' di più perchè c'era lui quando sono arrivato qua; sono contento per lo Scudetto dello scorso anno: spero che quest'anno possa essere uguale, solo che spero di vincere martedì".