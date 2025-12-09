MN - Tillman: "Pulisic è uno dei giocatori più importanti degli Usa. Lotteremo non solo per lui ma per tutto il paese"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'americano Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen compagno di nazionale di Christian Pulisic. Dopo la doppietta di ieri sera al Toro, tanti club importanti tra cui il Manchester United sono tornati in auge per il milanista.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Inutile chiedere quante speranze hanno riposto in lui i tifosi americani per il prossimo mondiale. Dovesse brillare il talismano rossonero, gli USA possono andare oltre ogni limite tecnico o tattico ai mondiali in casa...

"Certo, lui è uno dei giocatori più importanti della nostra nazionale. Ma non c'è solo lui, eh. Se rimaniamo uniti come squadra abbiamo ottime chance e belle speranza di andare lontano. Lotteremo non solo per lui ma per tutto il paese."

IL COMMENTO DEL DIRETTORE VITIELLO SU PULISIC

"Nella ripresa a Torino - ha scritto, nel suo editoriale, il direttore di MilanNews Antonio Vitiello - è entrato Capitan America, il supereroe del Milan che ha preso il Toro per le corna e ha salvato il Diavolo. Una doppietta pazzesca soprattutto perché ieri aveva 39 di febbre e la sua presenza era stata messa seriamente a rischio. Ieri mattina ha scelto di viaggiare per Torino, lo staff medico con il dottor Mazzoni lo ha rimesso in piedi, e ha sfoderato una doppietta pesantissima. Pulisic ha voluto giocarla a tutti i costi questa partita. E non solo l’ha giocata ma l’ha decisa con due gol in pochi minuti. Il Milan non ha una vera punta ma ha un giocatore fortissimo lì davanti, un cecchino. Christian è già a quota 7 reti in serie A e se pensiamo ai minuti disputati, il dato diventa ancora più impressionanti, perché Pulisic ha saltato già diverse partite".