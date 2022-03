MN - Tognazzi: "Episodi come quello contro Spezia e Udinese avrebbero riscritto la classifica"

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

L’attore Gianmarco Tognazzi, noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla lotta Scudetto: “Ancora è presto. Diciamo che, come in tutte le cose, ci sono i pro e ci sono i contro. I pronostici lasciano il tempo che trovano, le variabili sono tante e il Milan, anche per colpe non sue, si è trovato senza qualche punto in classifica”.

Fa riferimento agli episodi dubbi, a livello arbitrale, che ci sono stati fino adesso?

“Non facciamo l’errore di cadere in polemiche sterili. Certamente episodi come quelli avvenuto contro Lo Spezia, l’Udinese avrebbero potuto riscrivere la classifica. Oggi, potenzialmente, se l’Inter dovesse vincere il recupero con il Bologna il Milan si troverebbe a più tre. Magari, andando diversamente le cose nelle partite che dicevo, potevamo trovarci di fronte ad un’altra situazione".