MN - Top 5 gol della stagione, 2° posto: la magia di Leao in una serata da dimenticare

In attesa di conoscere il futuro di quest'annata calcistica, la redazione di MilanNews.it ha selezionato la top 5 dei gol segnati dai rossoneri nella stagione sin qui disputata.

La seconda posizione è tutta di Rafael Leao e della sua meraviglia contro la Fiorentina, utile solamente per il tabellino finale. In una delle partite più umilianti della stagione del Diavolo - forse anche più delle dèbacle di Bergamo - il portoghese ha dato un saggio del talento, per il momento ancora piuttosto inespresso - di cui è dotato. L'ex Lille riceve palla all'80° sulla trequarti e decide di fare tutto da solo, saltando uno dopo l'altro mezza squadra viola prima di depositare in rete un diagonale sinistro chirurgico alle spalle di Dragowski. La partita era già virtualmente finita, con la Fiorentina avanti 0-3, ma la magia di Leao resterà comunque nella memoria dei tifosi rossoneri.

Appuntamento alle 21.30 per scoprire quale gol sarà stato scelto come il migliore della stagione!

2) Leao vs Fiorentina

3) Calhanoglu vs Torino in Coppa Italia

4) Bonaventura vs Napoli

5) Ibrahimovic vs Cagliari