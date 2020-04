MN - Top 5 gol della stagione: il capolavoro di Zlatan a Firenze 'rovinato' dal VAR

In attesa di conoscere il futuro di quest'annata calcistica, la redazione di MilanNews.it ha selezionato la top 5 dei gol segnati dai rossoneri nella stagione sin qui disputata.

Dopo un'intera giornata in cui abbiamo ripercorso i migliori gol del 2019/2020 ci siamo presi una licenza poetica e abbiamo voluto dedicare un pezzo, anche se non potendolo inserire in graduatoria - essendo assente dai tabellini ufficiali - l'incredibile rete di Zlatan Ibrahimovic a Firenze, annullata dal VAR. Rebic taglia tutto il campo con un lancio dalla fascia verso il centro, Ibra viene colpito dal pallone, che sta per essere preso da Dalbert. E' a quel punto che Ibra lo anticipa e gli porta via regolarmente la sfera. Zlatan salta anche Pulgar mandando la palla da un lato e passando dall'altro, ma non è ancora finita qui: Caceres in scivolata prova a strappare via il pallone a Ibrahimovic, che però mostra tutto il proprio strapotere fisico vincendo il contrasto e battendo poi Dragowski in diagonale. Grande esultanza per Ibra, il cui urlo però viene strozzato in gola dalla decisione di Calvarese di annullare, dopo essere stato richiamato all'on field review da Nasca.

Classifica TOP 5 gol segnati stagione 2019/2020:

1) Theo Hernandez vs Udinese

2) Leao vs Fiorentina

3) Calhanoglu vs Torino in Coppa Italia

4) Bonaventura vs Napoli

5) Ibrahimovic vs Cagliari

fuori classifica) Ibrahimovic vs Fiorentina