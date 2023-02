MilanNews.it

Come testimoniato dagli inviati di MilanNews.it, nel pre partita di Milan-Torino a San Siro è tornata a suonare "Jutro je", canzone che ha accompagnato Ibrahimovic nella sua avventura a Sanremo e che è tornata allo stadio in coincidenza con il ritorno in panchina dello svedese.