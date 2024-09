MN - Tossani: "Abraham è funzionale soprattutto se il Milan sfrutta situazioni come quelle di contropiede"

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Abraham ha avuto un ottimo impatto in questo Milan

"È funzionale soprattutto se il Milan sfrutta situazioni come quelle di contropiede, che è il suo. Poi è un giocatore fisico, ti aiuta in fase difensiva rientrando sulla sinistra dove non difendeva Leao. L'unica pecca è che è un po' troppo sprecone in fase di finalizzazione ma se fosse anche preciso sottoporta a quest'ora sarebbe ancora in Premier League".