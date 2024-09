MN - Tossani: "Ai lati di Calhanoglu, Pulisic e Morata hanno fatto il bello e il cattivo tempo"

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Come valuti l'atteggiamento in fase di possesso?

"In fase di possesso ha provato a fare quel che aveva già fatto nelle partite precedenti. Contro l'Inter hanno occupato le zone intermedie, ai lati di Calhanoglu e Pulisic e Morata hanno fatto il bello e il cattivo tempo".