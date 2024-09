MN - Tossani: "Io Pavlovic non lo butterei nel fiume, perché ti aiuta tanto in fase di costruzione permettendo a Theo di sganciarsi"

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

In difesa la novità è stata Gabbia al posto di Pavlovic. L'accoppiata dell'italiano con Tomori è la migliore possibile?

"Io Pavlovic non lo butterei nel fiume, perché ti aiuta tanto in fase di costruzione permettendo a Theo di sganciarsi. E poi anche in difesa si è disimpegnato abbastanza bene. Non mi dispiacerebbe vedere Gabbia e Pavlovic insieme in alcune partite".