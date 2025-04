MN - Tossani: "Uno dei vantaggi della difesa a tre è per Theo e lo abbiamo visto"

A sette giornate dalla fine il Milan ha cambiato modulo, ha vinto e convinto. Giusto insistere col 3-4-3 varato a Udine? Ne abbiamo parlato con il match analyst Michele Tossani.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Quali vantaggi può portare?

"Sicuramente qualche giocatore si trova meglio. Uno è Theo e lo abbiamo visto. Ma direi anche Leao, dato che il suo raggio di azione difensivo viene limitato e non ha bisogno di fare grandi corse per collaborare. Direi anche Pavlovic, che è un centrale più aggressivo da rompere la linea e si trova meglio con un centrale in più dietro, senza preoccuparsi dei metri alle spalle perché ha il 'libero'. Certamente anche Reijnders, che da secondo mediano ha la facoltà di portarsi in avanti e finalizzare. E senza il trequartista ha più spazio per agire".

LE PAROLE DI CONCEICAO SUL NUOVO MODULO

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Udinese-Milan sul nuovo modulo con la difesa a tre: "Quando c'è stata la sosta, abbiamo lavorato su questo sistema. Poi non potevo cambiare perché in tanti erano tornati a due giorni dalla partita. I giocatori hanno sposato questa idea con la palla e senza palla, con i terzini più protetti. Avevo delle buone sensazioni: non sempre le dimostriamo sul campo, ma oggi sì. Poi okay: oggi sono tre punti e pensiamo già alla prossima partita. Ho visto una squadra solida, compatta, come vogliamo noi. La squadra è disponibile. Molto importante avere le settimane libere. Theo offensivamente è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevamo un po' più di aggressività. Così è molto più protetto. I nostri difensori centrale hanno interpretato molto bene la partita. Tutti hanno fatto una buona squadra. Theo così si sente più protetto".