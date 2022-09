MN - Ugbo: "Non pensavo di vedere Tomori al Milan! Per Fik la Champions in rossonero è incredibile"

MilanNews.it

Iké Ugbo ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L’attaccante del Troyes, a margine della sfida contro il Lens di venerdì, è stato compagno di Fikayo Tomori ai tempi del Chelsea.

Cosa pensa della crescita del centrale rossonero da quando è in Italia? Se lo sarebbe aspettato quando eravate giovanissimi che un giorno avrebbe giocato in un club come il Milan? "No, di vederlo in un club come il Milan proprio no! Nelle formazioni giovanili del Chelsea ci sono tanti ragazzi di talento ma non sai mai dove andranno a finire. Però per Fik giocare la Champions League in rossonero è incredibile. La settimana scorsa ho guardato la partita contro il Salisburgo. Sono contento che lui giochi ad altissimi livelli dove può dimostrare tutte le sue qualità".