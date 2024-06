MN - Van Basten: "Berlusconi era uno che aveva l’idea di fare tutto, anche l’allenatore. E non sbagliava molto..."

Dal palco dell'evento di presentazione di "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore", libro scritto da Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, Marco van Basten racconta del Silvio Berlusconi presidente e non solo: "Berlusconi era uno che aveva l’idea di fare tutto, anche l’allenatore. E c’è da dire che non sbagliava di molto. Lui aveva l’idea di vincere.

Devo ringraziare Berlusconi, diceva sempre di vincere e convincere nel campo e nella vita. È stato un grande per tutti noi, i giocatori ed il Milan. Non era solo un presidente ma anche un amico per tutti giocatori”.