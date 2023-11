MN - Venerdì alle 13.45 la conferenza stampa di Pioli prima della Fiorentina

vedi letture

Con il campionato tornerà anche il consueto appuntamento con la conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, che non aveva parlato prima dell'ultima trasferta a Lecce perchè troppo ravvicinata all'impegno di Champions contro il Psg di qualche giorno prima, tornerà a parlare alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle 20.45 a San Siro. Il tecnico rossonero si siederà davanti ai giornalisti venerdì alle 13.45. Come sempre sarà possibile seguire il live testuale dell'evento su MilanNews.it.