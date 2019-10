Nonostante il periodo non sia dei migliori, i tifosi rossoneri non abbandonano il Milan. Stando a quanto raccolto da MilanNews.It, per Milan-Lecce, gara di Serie A in scena domenica 20 ottobre alle ore 20:45 a San Siro, sono previsti circa 50mila spettatori. Ad oggi i dati raccontano di 47mila biglietti già venduti.