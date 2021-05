MN - Verso Atalanta-Milan, ballottaggio tra Leao e Brahim Diaz

Prove tecniche, oggi, a Milanello in vista del match di domenica contro l'Atalanta. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al momento, l'unico dubbio di formazione di mister Pioli riguarderebbe la titolarità di Brahim Diaz, che, di fatto, è in ballottaggio con Rafael Leao. In caso di conferma, il jolly spagnolo andrebbe sotto punta con Calhanoglu a sinistra. Se, invece, Leao dovesse prevalere sul compagno, andrebbe sulla fascia - con il numero 10 centrale nella batteria dei trequartisti.