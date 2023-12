MN - Verso Atalanta-Milan, Eranio: "Il Milan può e deve vincere, la Dea ha tante assenze"

Il Milan si prepara in vista dell'importante sfida di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta di Gasperini. Nei rossoneri, sicuro il rientro di Olivier Giroud dopo la squalifica rimediata a lecce l'11 novembre, mentre sono ancora incerte le presenza di Leao e Kjaer, ancora a lavoro dal recupero post infortunio. I rossoneri, in campionato sono reduci da una convincente vittoria per 3-1 contro il Frosinone, mentre la dea è uscita sconfitta dall'impegno in casa del Torino. In occasione della prossima sfida a Bergamo, analizzando anche temi dell'attualità rossonera, abbiamo intervistato, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Stefano Eranio, centrocampista del Milan dal 1992 al 1997. Ecco le sue parole.

Contro l'Atalanta match decisivo per il cammino del Milan?

"Ormai tutte le partite sono fondamentali e scontri diretti, specie contro squadre di alta classifica. Il Milan sabato può e deve vincere, anche perchè l'Atalanta non sta benissimo e ha diverse assenze. I ragazzi di Pioli dovranno avere continuità, ho visto bene Chukwueze, spero nel rientro di Leao e Pulisic in questo momento è l'uomo in più".