MN - Verso il derby: il club aprirà la vendita di biglietti virtuali: ecco di cosa si tratta

Nelle prossime ore il Milan metterà in vendita dei biglietti virtuali per il derby. I prezzi saranno di 10 euro per il 3º anello, 15 per il secondo e 20 per il primo. I partecipanti riceveranno a casa una gift box con dei premi in base alla fascia di prezzo del ticket virtuale e dopo il derby ci sarà una lotteria con premi diversificati in base al tagliando. Il ricavato andrà a Fondazione Milan.