MN - Verso il Derby: Messias in vantaggio su Saelemaekers per una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, in scena domani sera alle 21:00 a San Siro. Dopo la conferenza di questa mattina, in questi minuti a Milanello mister e squadra sono impegnati con la consueta rifinitura. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ballottaggio sulla fascia destra tra Messias e Saelemaekers vede attualmente in vantaggio il brasiliano, che va verso una maglia da titolare contro l'Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

di Pietro Mazzara.