MN - Verso Inter-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri
MilanNews.it
Dopo la sosta per le Nazionali torna finalmente la Serie A Enlive con una partita di cartello: il derby della Madonnia tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. In vista della prossima gara di campionato in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, il tecnico rossonero parlerà domani in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.00.
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Matteoli: "Calhanoglu e Modric sono due grandi giocatori, ma hanno bisogno anche degli altri per rendere al meglio"
Il nipote di Meazza: "Penso che il nuovo stadio porterà il nome di uno sponsor. Soluzione fredda? Si, ma il calcio è cambiato"
Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...di Luca Serafini
Le più lette
2 Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
3 PROBABILE FORMAZIONE - Inter-Milan, le scelte di Allegri per il Derby. Torna Rabiot, c'è un ballottaggio
Rassegna Stampa
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com