MN - Verso Lazio-Milan: in difesa ballottaggio Thiaw-Kjaer

Verso Lazio-Milan: in difesa ballottaggio Thiaw-Kjaer

In vista della sfida di stasera contro la Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A, Stefano Pioli deve ancora sciogliere un dubbio di formazione in difesa: c'è infatti un ballottaggio ancora aperto tra Malick Thiaw e Simon Kjaer per una maglia da titolare al centro della retroguardia milanista al fianco di Matteo Gabbia.

Tutto confermato invece per il resto: Maignan ovviamente in porta, Florenzi e Theo Hernandez terzini, Adli e Bennacer in mezzo al campo e infine il trio composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20:45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it