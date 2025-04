MN - Verso Milan-Atalanta: avanti con il 3-4-3, un ballottaggio in attacco

Domenica sera contro l'Atalanta a San Siro, Sergio Conceiçao confermerà lo stesso modulo visto una settimana fa nello 0-4 in casa dell'Udinese, vale a dire il 3-4-3. Anche la formazione iniziale dovrebbe essere la stessa di Udine, c'è un solo ballottaggio in avanti tra Luka Jovic, titolare contro i friulani, e Tammy Abraham. Per il resto, tra i pali ci sarò il recuperato Maignan, in difesa spazio a Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo ci saranno Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandez, mentre in avanti, in attesa di sciogliere il dubbio tra Abraham e Jovic, giocheranno Pulisic a destra e Leao a sinistra.

L'AIA ha reso noto nei giorni scorsi la designazione arbitrale per il big match tra Milan e Atalanta che si disputerà domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 20.45 a San Siro. Il direttore di gara sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. A coadiuvarlo al Var ci saranno i signori Fabbri (VAR) e Guida (AVAR). Di seguito la designazione completa.

MILAN – ATALANTA h.20.45

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA