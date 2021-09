Domani à già vigilia per il Milan, che martedì sera affronterà l'Atletico Madrid a San Siro nella seconda gara della fase a gironi di Champions League. In vista del match contro i Colchoneros, mister Pioli e Brahim Diaz parleranno in conferenza stampa alle 12. Qualche ora dopo, alle 15:30, la squadra si ritroverà sui campi di Milanello per l'allenamento.