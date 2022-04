Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Dopo il boom di acquisti per la gara contro l'Atalanta (15mila biglietti in 4 ore), continua in crescendo anche la vendita per la gara contro il Bologna di lunedì 4 aprile. Il match contro i rossoblu, infatti, si avvia verso il sold-out: ad oggi sono circa 64mila i biglietti staccati.