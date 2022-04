MN - Verso Milan-Fiorentina, sabato alle 14.15 la conferenza di Pioli

MilanNews.it

In un finale di stagione del genere non c'è tempo di crogiolarsi nelle vittorie: dopo il grande successo contro la Lazio la testa è già alla sfida di domenica contro la Fiorentina a San Siro. Oggi a Milanello, nonostante il giorno di riposo concesso dal mister alla squadra, si sono presentati diversi rossoneri tra cui Florenzi, Kjaer e Messias. Se la squadra è già sul pezzo lo stesso si può dire dei tifosi milanisti, che anche contro i viola riempiranno il Meazza: per domenica è previsto il sold out.

Il giorno prima della gara mister Stefano Pioli parlerà come di consueto in conferenza dalla sala stampa di Milanello: l'appuntamento è per sabato 30 alle ore 14:15.