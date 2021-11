MN - Verso Milan-Inter, domani alle 14 la conferenza stampa di Pioli

Si avvicina sempre di più la partita più attesa per la città Milano. Tra poco più di due giorni, infatti, Milan ed Inter scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi nella gara che sarà valida per la dodicesima giornata di Serie A. E come in ogni vigilia mister Stefano Pioli si presenterà in conferenza stampa a Milanello: domani, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, lo farà esattamente alle ore 14.