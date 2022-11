Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono già 70mila, compresi 600 tifosi tra gli ospiti, i biglietti venduti per Milan-Spezia, sfida valida per la 13esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20.45 a San Siro.