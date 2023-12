MN - Verso Newcastle-Milan, Scaramuzzino: "I rossoneri devono provarci e se la giocheranno tranquillamente. L'Europa League non sarebbe un fallimento"

Momentaccio per il Milan: la sconfitta contro l'Atalanta ha fatto ripiombare i rossoneri nel baratro delle incertezze e dei loro limiti mentali. Ora il Diavolo deve concentrarsi subito sulla partita di Champions League contro il Newcastle che sarà fondamentale per il percorso europeo dei rossoneri in questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il giornalista e radiocronista di Rai Radio Giovanni Scaramuzzino. Le sue parole.

A proposito di Europa: che tipo di partita, tra l’altro spartiacque, ti aspetti contro il Newcastle in Champions?

“Il Milan se la può tranquillamente giocare. Non mi sembra che il Newcastle stia facendo chissà quali cose stratosferiche in questo periodo. È uno spareggio. In uno stadio di un’altra squadra, ma tale. I rossoneri hanno l’obbligo, anche morale, di provarci. L’eventuale “retrocessione” in Europa League non sarebbe, inoltre, un fallimento. È comunque una competizione che la squadra di Pioli potrebbe ambire a vincere”.