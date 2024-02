MN - Verza: "Pioli, punta su Theo, Giroud e Maignan. Nei momenti difficili devono esserci sempre"

Momento chiave della stagione del Milan. La sconfitta, brutta, di Monza potrebbe aver rimesso in discussione la tranquillità del posto Champions per i rossoneri: in questo senso molto sarà deciso dalla gara di domenica contro l'Atalanta. Prima però il Diavolo deve archiviare la pratica Rennes: domani la gara di ritorno in Francia con il Milan forte dei tre gol di vantaggio. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero.

Un consiglio che ti sentiresti di dare a Pioli, ora come ora?

“Di puntare sui calciatori che gli diano maggiori certezze e garanzie a livello di continuità. Maignan, Theo Hernandez e Giroud devono costituire la spina dorsale in tutti i momenti, difficili o non. Inoltre investirei di più su Adli: Pioli è stato lungimirante nell’intravederne le doti a livello di impostazione. Come ho già detto, a me ricorda molto, per movenze, il primo Pirlo di Ancelotti”.