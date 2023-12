MN - Verza sicuro: "Il Milan non è da scudetto. Ibra? Non risolve dall'oggi al domani"

Il Milan dopo aver vinto la seconda gara consecutiva in campionato, contro il Frosinone, si appresta a prepararsi in vista di sabato alle 18 quando sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium ma anche in vista dell'impegno di Champions League in casa del Newcastle, quattro giorni dopo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, che ha parlato del momento del Diavolo.

Le sue parole sulle possibilità del Milan di giocarsi lo Scudetto: "Infortuni a parte, secondo me il Milan non è da Scudetto. Gli manca qualcosa a livello di continuità e consapevolezza". Poi un parere su Ibrahimovic: "Non sento che si sta parlando di questa ipotesi da qualche settimana. Ibra è stato un grande da calciatore, ma non bisogna dare per scontato possa esserlo anche da dirigente. Sul tema degli infortuni, per esempio, può intervenire nel corso di una riunione, ma non risolvere il problema dall’oggi al domani”.