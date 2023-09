MN - Verza sul mercato del Milan: "Tutti i nuovi arrivati hanno qualità"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex giocatore rossonero Vinicio Verza.

Ti ha convinto, tuttavia, a livello complessivo il mercato?

“Tutti i giocatori che sono arrivati hanno qualità, per cui la risposta è sì. Certo è che, come dicevamo prima, si è cambiato molto e spero che venga dato il giusto e dovuto tempo a Pioli, il quale deve anche avere il diritto di cambiare qualcosa a livello tattico, eventualmente. Giusto sperimentare e provare quante più soluzioni possibili. Ho un unico rimpianto…”.

Prego.

“De Ketelaere. Con lui non si è dato il tempo di ambientamento. D’altro canto il Milan è un top club e non ti può aspettare in eterno, quindi posso capire ed è, per certi aspetti, giusto così. Il ragazzo però ha talento. Spero possa rifarsi all’Atalanta e recuperare autostima”.