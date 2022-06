MN - Vesavel: "L'anno prossimo spero di vedere Lukaku con la maglia rossonera"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bruno Vesavel, ex calciatore di Mechelen, Anderlecht, Perugia e della nazionale belga, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo pensiero su Romelu Lukaku:

Se fosse nei panni di Maldini prenderebbe Romelu Lukaku?

"Io ancora non riesco a capire perché Lukaku sia andato via dall’Inter per tornare al Chelsea. E’ stata una pessima decisione perché il calcio inglese non fa per lui. Romelu è nato per giocare in Italia: sa tenere la palla, sa giocare di sponda, vede bene la porta e fa gol. Lo stesso discorso vale per Hazard. Era meglio se Eden fosse rimasto al Chelsea invece di andare al Real Madrid dove ha faticato molto. Col senno di poi, era meglio se fossero rimasti tutti e due al loro posto. Detto questo, Lukaku per il Milan sarebbe un colpaccio. E’ forte fisicamente, tatticamente e ha la grinta giusta per il vostro calcio".

Visto il suo legame con l’Inter, accetterebbe di andare al Milan?

"Credo di sì. E poi per me sarebbe meglio se andasse al Milan che se dovesse restare a Londra. Il Milan è una grande squadra e alla società dico di prendere Romelu per fare il salto di qualità. Spero di vederlo con la maglia rossonero addosso l’anno prossimo".