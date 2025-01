MN - Vidigal: "Pur riconoscendo un grande talento e lavoro in Conte e Simeone, mi sembra che Sérgio abbia delle possibilità di andare oltre"

Stiamo imparando a conoscere Sergio Conceiçao come allenatore, dopo averlo apprezzato in Serie A da calciatore. In pochi giorni abbiamo potuto percepire la tensione dei suoi pre-partita (chiedere ai colleghi di Sky e DAZN), quella nel corso della partita, vissuta senza giacca anche con temperature invernali, ma anche i post partita con i festeggiamenti post-Supercoppa che hanno fatto il giro d'Italia e non solo. Per comprendere meglio il tecnico rossonero abbiamo contattato chi nel corso della carriera l'ha sfidato più volte nel campionato portoghese, come Lito Vidigal, che ha guidato l'altra squadra di Porto (il Boavista) e lo ha battuto alla guida del Maritimo. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Molti lo paragonano ad Antonio Conte e Diego Simeone: concorda?

"Non mi piace molto fare paragoni. Penso che quello che possiamo fare è analizzare le carriere dei diversi allenatori. Pur riconoscendo un grande talento e lavoro in Conte e Simeone, mi sembra che Sérgio abbia delle possibilità di andare oltre, soprattutto perché è più giovane di entrambi ed è in una fase ascendente della sua carriera. Ha più energia, più forza, più volontà e più desiderio. Mi sembra, senza sottovalutare Conte e Simeone, che sono grandi allenatori del calcio mondiale, che Sérgio abbia il potenziale per diventare un allenatore superiore dei nomi già citati".