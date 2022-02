MN - Virdis elogia il Milan: "Complimenti alla società e a Pioli per questa squadra"

MilanNews.it

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui rossoneri: "Il Milan è in lotta, sta convincendo tutti delle sue capacità. Prima si pensava che ci fosse solo Ibra, ma lui ha aiutato nel percorso la squadra a crescere. Complimenti alla società e alle scelte che ha fatto senza un budget. E complimenti a Pioli. Mi piace Tonali, che ha rinunciato a qualcosa per i questi colori. Mi piace molto Leao e Theo a sinistra, lui è un trascinatore".