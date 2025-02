MN - Visnadi duro su Conceiçao: "Ha questo modo di fare da sceriffo che piace ai tifosi, ma il suo calcio è fatto di slogan"

Una settimana da incubo per il Milan, che prima esce dalla Champions League e poi cade col Torino. Sempre gli stessi errori, sempre lo stesso approccio da dimenticare. Ci avviamo verso l'ultimo terzo di stagione e la qualificazione Champions è sempre più complicata. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Gianni Visnadi. Questo un estratto delle sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

In pochi si sarebbero aspettati queste difficoltà dopo la Supercoppa

"Su di lui la proprietà ha commesso il clamoroso errore di far sapere che è sostanzialmente un allenatore in prova. Che appeal può avere? Come può farsi ascoltare? Ha avuto la buona sorte di vincere le due partite di Riyad. E il merito di essere ripartito da Theo e Leao, che erano stati lasciati fuori da Fonseca. Poi non si è visto più nulla. Penso che Fonseca fosse molto più bravo di Conceiçao dal punto di vista teorico. Fonseca non ha funzionato perché non è stato protetto dalla società, è stato massacrato. Conceiçao ha questo modo di fare da sceriffo che evidentemente piace ai tifosi. Ma di fatto il suo calcio è fatto di slogan".