MN - Visnadi: "Smontato il Milan dello Scudetto. Questa dirigenza ha preso giocatori inutili buttando soldi dalla finestra"

Visnadi: "Smontato il Milan dello Scudetto. Questa dirigenza ha preso giocatori inutili buttando soldi dalla finestra"

Una settimana da incubo per il Milan, che prima esce dalla Champions League e poi cade col Torino. Sempre gli stessi errori, sempre lo stesso approccio da dimenticare. Ci avviamo verso l'ultimo terzo di stagione e la qualificazione Champions è sempre più complicata. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Gianni Visnadi.

Questo un estratto delle sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Boban ha parlato di un Milan scudettato che è stato imprudentemente smantellato

"E ha ragione, perché il Milan dello scudetto era a posto, serviva solo aggiungere dei rinforzi. E invece hanno smontato la squadra, rimontandola in peggio. Hanno mandato via Maldini che avrà commesso errori ma ha fatto anche altre cose molto importanti. E la cosa peggiore è che non l'hanno sostituito. E ora questa dirigenza ha preso tanti giocatori inutile, buttando i soldi dalla finestra. Per fare un esempio, Emerson Royal: a che serviva? Calabria era più forte. E anche Musah, che per Conceiçao è diventato imprescindibile ma onestamente non so come abbiano potuto spendere 20 milioni. Volevi uno statunitense? Potevi prendere Timothy Weah, che ti fa 4-5 ruoli e che è costato certamente meno".