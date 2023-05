MN - Vocalelli: "Parliamoci chiaro: basta over30 in attacco. Prenderei Scamacca"

MilanNews.it

Alessandro Vocalelli, giornalista e opinionista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Come dovrebbe orientarsi il Milan sul mercato? Ai rossoneri sono stati accostati Scamacca, Zaniolo, Firmino e Arnautovic…

“Fossi nel Milan prenderei Scamacca. Parliamoci chiaro: basta giocatori Over 30 in attacco. Serve un giovane che ti dia continuità e che segni gol. Il centravanti mi sembra il primissimo problema da risolvere, visto come è andata quest’anno”.