MN - "Vorremmo puntare ad un potenziamento della stazione e della mobilità pubblica": la risposta dell'Assessore Mistretta per la viabilità a San Donato

Il progetto per lo stadio di San Donato si fa sempre più concreto. La Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma. Quali sono i prossimi passi? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese. In esclusiva per MilanNews.it.

Situazione viabilità: avete discusso su eventuali accorgimenti da porre in merito?

"Il progetto dello stadio prospetta diverse ipotesi per rispondere alle criticità legate all'accesso viabilistico. Si tratta di interventi che devono essere ancora validati, ma vorremmo puntare ad un potenziamento della stazione e della mobilità pubblica tale da ridurre al minimo il bisogno di accedere all'area con l'auto privata che in prospettiva deve diventare la risposta meno utilizzata".