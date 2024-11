MN - Vrablik (BBC): "Lo Slovan ha un budget di 20 milioni. Come competere in Champions?"

È già tempo di Champions League col Milan che torna a Bratislava 32 anni dopo l'ultima volta. A introdurci allo Slovan, campione di Slovacchia in carica e prossimo avversario dei rossoneri, il collega Lukas Vrablik, corrispondente per BBC, The Guardian e World Soccer dalla Slovacchia. In esclusiva per MilanNews.it.

Il punto debole dello Slovan

"Non ha giocatori molto veloci in difesa, e nei contropiedi possono andare in difficoltà così come nelle transizioni veloci avversarie. Inoltre in generale il livello dello Slovan è visibilmente più basso degli standard delle squadre di Champions League".

Il cammino in Champions fin qui recita: zero punti, due gol fatti e quindici subiti. Ti aspettavi queste difficoltà?

"Il budget dello Slovan è di 20 milioni di euro ed è abbastanza esplicativo sulle differenze rispetto agli altri club di Champions League. Chiaro, è una cifra sufficiente per dominare in Slovacchia ma in Europa è un'altra dimensione. Quindi sì, direi che mi aspettavo queste difficoltà. Diciamo che la dimensione dello Slovan è più da Europa League".