MN - Wosz: "Il livello del Milan è ancora alto, ma non è più come prima"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Dariusz Wosz, ex nazionale tedesco e fantasista del VFL Bochum e Hertha Berlino con 324 presenze in Bundesliga, ha parlato così dell'importanza che ha il Milan oggi in Germania: "A me piace guardare partite di Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga. Soprattutto i derby tra Milan e Inter e quello di Roma mi piacciono molto. Credo che il livello dei rossoneri sia ancora alto ma non è più come prima quando vi militavano grandi campioni. Quei tempi purtroppo sono finiti".