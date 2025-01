MN - Wyett (Sun): "Guardiola vorrebbe tenere Walker fino a fine stagione"

In merito all'interesse del Milan per Kyle Walker, Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Altro nome accostato al Milan è quello di Kyle Walker, che spinge per lasciare Manchester

"Pep Guardiola non vuole che Walker se ne vada adesso. Vorrebbe che restasse fino alla fine della stagione. Il City non sta vivendo una buona stagione e sta cercando di migliorare la propria rosa cercando di non perdere un giocatore esperto, anche se è fuori forma".

Credi che possa fare al caso di un club come il Milan?

"Walker ha 34 anni e questo è un problema. Ha giocato solo nove partite in Premier League con il Manchester City in questa stagione ed è stato deludente anche negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non ha giocato bene a Euro 2024 ed è ridicolo che sia stato nominato nella squadra ideale del torneo. Ha perso il ritmo e non è stato aiutato dal fatto che si sia infortunato".

Dovendo scegliere tra Rashford e Walker, su chi punteresti?

"Entrambi i giocatori sono in fase calante. Penso che Walker sia meno una scommessa e sarebbe un valore aggiunto se si dovesse rimettere in forma. Rashford può essere il reale prescelto, ma mi preoccuperei per lui".